Budgetdebatte im Landrat – Grüne zetteln Streit ums Klima an Mit einem Rückweisungsantrag wollen die Baselbieter Grünen dem Finanzplan 2022-2025 einen neuen Schwerpunkt verpassen. Thomas Dähler

Mit einem visuell begleiteten Vortrag gegen die Klimaerwärmung: Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr. Foto: Pino Covino

Die Budgetdebatte am Mittwochabend geriet im Baselbieter Parlament zur grossen Show des Grünen-Landrats Klaus Kirchmayr, der bei dieser Gelegenheit auch gleich seinen Rücktritt im Laufe des kommenden Jahres ankündigte. Mit einer Folienpräsentation hielt Kirchmayr ein ausführliches Referat über die Klimakatastrophe, in der die Welt steckt und gegen die der Kanton Baselland mit 50 zusätzlichen Budgetmillionen in den nächsten vier Jahren ankämpfen sollte – als Schwerpunkt in dem seiner Ansicht nach schwerpunktlosen Finanzplan. Auf eine 30 Millionen teure Steuerrevision könne man stattdessen verzichten. Kirchmayrs Rede gipfelte im Worst-Case-Szenario von sieben Grad Erderwärmung, die den Kanton Baselland weit mehr als ein paar Budgetmillionen kosten werde.