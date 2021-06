Anti-Terror-Gesetz – Grüne verlangen eine präzisere Definition für Gefährder Links wie Mitte wie Bürgerliche waren sich im Abstimmungskampf einig, dass nur echte Gefährderinnen und Gefährder vom neuen Gesetz betroffen sein sollen. Das will die Grünen-Fraktion nun genau so ins Gesetz schreiben. Beni Gafner

Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, und Sicherheitspolitikerin Marionna Schlatter-Schmid wollen eine Gesetzesanpassung. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es zeichnet sich laut Hochrechnung von SRF ein deutliches Ja zum Antiterrorgesetz (PMT) ab (zum Ticker). Die Grünen, die das Gesetz zusammen mit den anderen Linksparteien bekämpften, reagieren bereits mit einem parlamentarischen Vorstoss. Ihre parlamentarische Initiative mit dem Titel «Präzisierung der Definition ‹terroristische Aktivität›» reichen die Grünen morgen ein, kündigt die Grünen-Sicherheitspolitikerin Marionna Schlatter gegenüber Tamedia an.



«Die Befürworter des neuen Präventivgesetzes haben stets verkündet, es seien nur echte Gefährder gemeint, wenn es ums Antiterrorismusgesetz geht», sagt die Zürcher Nationalrätin. «Nun wollen wir genau dies im Gesetz so festhalten.» Selbst Justizministerin Karin Keller-Suter habe an der Medienkonferenz zur Abstimmung gesagt, das Gesetz richte sich grundsätzlich gegen gewalttätigen Extremismus. «Es geht im Gesetz immer nur um extreme Fälle, die mit terroristischer Gewalt verbunden sind», so die FDP-Bundesrätin.

Konkretere Definition

Das neue Gesetz wurde für dessen Definition «terroristischer Aktivität» von verschiedenen Seiten harsch kritisiert. So äusserten sich UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer, die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats oder auch diverse Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren warnend. Kern der Kritik: Terrorismus müsse zwingend mit Gewaltandrohung definiert werden.

Genau dies fordern die Grünen in ihrem Gesetzesänderungsvorschlag. Im voraussichtlich angenommenen Antiterrorismusgesetz heisst es, dass die «Begehung oder Androhung von schweren Straftaten» oder die «Verbreitung von Furcht und Schrecken» massgeblich ist für Ahndungen. Dieses «oder» ist zentral. Denn es bedeutet, dass nur eines der Elemente gegeben sein muss. Also: Es genügt die Verbreitung von Furcht und Schrecken.

Das ist reichlich unbestimmt, wie die Gegnerschaft des Gesetzes im Abstimmungskampf bemängelte. In der neuen Fassung gemäss parlamentarischer Initiative soll es nun heissen, dass die «schweren Straftaten» sowie die «Verbreitung von Furcht und Schrecken» gegeben sein müssen. Mit dem Wort «sowie» braucht es also beides. Juristisch ausgedrückt heisst das, es braucht «kumulativ beides», um von einem Gefährder zu sprechen.

Damit wollen die Grünen die Befürworter beim Wort nehmen. Marionna Schlatter sagt: «Es wurde im Abstimmungskampf immer wiederholt, dass es sich nicht um eine neue, vagere Definition handle. Dann muss man das so auch ins Gesetz schreiben. Ich hoffe, die Befürworter des Gesetzes halten Wort.»

