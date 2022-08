Rücktritt angekündigt – Grüne Ständerätin hat genug von der Politik Nach nur einer Legislatur im Ständerat hört die grüne Waadtländerin Adèle Thorens auf. Warum tritt sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zurück? Nina Fargahi

«Ich möchte eine neue Seite aufschlagen», sagt die Waadtländer Ständerätin Adèle Thorens. Foto: Keystone

Mehrheiten suchen, zusammenarbeiten, Kompromisse machen. Die grüne Ständerätin Adèle Thorens galt immer als pragmatische, konsensorientierte Politikerin. Nun verlässt die Waadtländerin nach nur einer Legislatur den Ständerat. Sie will bei den nächsten eidgenössischen Wahlen im Herbst 2023 nicht mehr antreten. «Wer sich mehr junge Menschen in der Politik wünscht, muss ihnen auch Platz machen», sagt sie. Die 51-Jährige politisierte während zwölf Jahren im Nationalrat und während vier Jahren im Lausanner Stadtparlament. Im Jahr 2019 wurde sie in den Ständerat gewählt, sie eroberte damals den Sitz der Sozialdemokraten.