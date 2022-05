Umwälzung in den Städten – Grüne sind erstmals gleich stark wie die SVP In den kleineren Schweizer Städten ist eine Machtverlagerung im Gange. Die Grünen holen die SVP jetzt auch dort ein. Das könnte vor allem das Leben in den Agglomerationen verändern. Fabian Renz

Die Stadtpartei: Nach den Grossstädten erobern die Grünen zunehmend auch die kleineren städtischen Kommunen. Foto: Christian Merz

Adliswil, 19’000 Einwohner, mit Zürich fast verwachsen. Ein S-Bahnhof, ein paar Quartier- und Sportvereine, und ein kleines Stadttheater, das sich «statttheater» schreibt – und damit ironisch spiegelt, was Adliswil ist: kein Dorf, sicher nicht, aber so richtig Stadt, das auch nicht. Schweizer Agglo eben, für viele die Normalität. Doch in dieser Normalität ist Umwälzendes im Gange.