Neue Lohnregeln fürs Gewerbe – «Grotesk», «schlichtweg falsch»: Grosser Ärger über Basler Staatsdoktrin Auch kleinere Basler Unternehmen müssen künftig Lohngleichheit nachweisen, wenn sie Aufträge vom Kanton bekommen wollen.

Wer als Unternehmer dem Kanton Basel-Stadt eine Offerte unterbreitet, weil dieser wieder einen lukrativen Auftrag ausgeschrieben hat, der stellt vorher am besten eine Gender-Beauftragte ein. Wer nämlich die Lohngleichheit (nach Definition der Behörden) nicht einhält, hat keine Chance auf sprudelnde Einnahmen aus dem zuckersüssen und prall gefüllten Basler Honigtopf.

Vorbildliches Verhalten ist etwas Sinnvolles, ohne Frage. Beim Bund reicht dafür, typisch schweizerisch, eine Selbstdeklaration. In Basel-Stadt, wo man «aktiv» vorausgeht, muss die Musterhaftigkeit jedoch bewiesen werden. Mit einer Lohngleichheitsanalyse. Dafür gibt es etwa ein Tool, das der Bund zur Verfügung stellt: Logib. Dieses ist umstritten, weil es nicht alle lohnrelevanten Faktoren prüft, wie etwa Conny Wunsch, Professorin für Arbeitsmarktökonomie an der Universität Basel, schon seit Jahren bemängelt.

Interessanter Nebenaspekt: Private Anbieter lässt das verantwortliche Präsidialdepartement nicht zu. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) hat diese Praxis gerügt, was der Kanton aber nicht akzeptieren will.

Mit Impetus!

Dennoch gilt die Regel seit rund zwei Jahren – allerdings nur für Unternehmen, die mindestens 50 Mitarbeiter beschäftigen. Ab November wird diese Vorgabe nun auch für kleinere Betriebe zur Pflicht. Etwas technokratisch, aber mit einem durchaus herrischen Impetus schreibt das Präsidialdepartement in einer Mitteilung: «Neu weisen auch Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden nach, die Lohngleichheit von Frauen und Männern einzuhalten.» Nur wer weniger als 10 Beschäftigte hat, darf sich weiterhin mittels Selbstdeklaration um Aufträge bewerben.

Der Kanton wird zudem, wie schon bei den grösseren Betrieben üblich, jährlich «Stichkontrollen», die einen Auftrag erhalten haben, durchführen. «Denn die Einhaltung der Lohngleichheit ist eine Voraussetzung für die Vergabe eines Auftrags im öffentlichen Beschaffungswesen des Kantons.»

Evelyne Sturm, Co-Leiterin der Abteilung Gleichstellung und Diversität und Leiterin der Fachstelle Gleichstellung von Frauen und Männern, sagt: «Damit wird gewährleistet, dass öffentliche Gelder nur an Unternehmen gehen, die Frauen und Männern den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zahlen.»

Kann sein, muss nicht

Für das Präsidialdepartement ist nämlich klar: «Frauen erhalten im Schnitt 717 Franken weniger Lohn pro Monat für gleiche oder gleichwertige Arbeit.» Diese «Lohndiskriminierung» wirke sich negativ auf die Rente sowie auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus.

Sturm führt am Telefon aus: «Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts muss zwar nicht sein, aber es kann so sein. Genau das sollen ja die Lohngleichheitsanalysen nun aufzeigen.»

Für die Arbeitgeber ist das – wenig überraschend – keine gute Nachricht. Reto Baumgartner, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt, sagt: «Dieser Entscheid ist unnötig. Es handelt sich um einen typischen ‹Basel Finish›, den es jedoch nicht braucht. Uns jedenfalls sind keine Verstösse bekannt. Für kleine und mittlere Unternehmen resultiert aus dem Entscheid aber ein weiterer grosser administrativer Aufwand.»

Saskia Schenker, Direktorin des Arbeitgeberverbands beider Basel, stellt sich auch Fragen: «Was kostet es ein KMU, wenn die Chefin einen oder zwei Tage für die Datenerfassung im Lohngleichheitstool aufwenden muss? Oder was kostet der Treuhänder, wenn man diesen Auftrag extern vergeben muss? Solche Kosten muss der Kanton doch in seine Erwägungen miteinbeziehen.»

«Aus unserer Sicht ist es unverständlich, dass diese Entscheidung ohne Rücksprache mit den betroffenen Kreisen getroffen wurde.» Reto Baumgartner, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt

Schenker stört sich auch daran, dass Basel-Stadt zu wenig an die betroffenen Betriebe gedacht hat: «Grotesk mutet an, dass die meisten KMU, die beim Kanton offerieren, im oder rund ums Bauwesen tätig sind. Und in der Bauwirtschaft wissen wir von der letzten Studie, die der Schweizerische Arbeitgeberverband bei der Universität St. Gallen in Auftrag gegeben hat: Gerade in dieser Branche gibt es keine Lohndiskriminierung – was nur logisch ist, weil man seit Jahrzehnten Gesamtarbeitsverträge kennt, die Löhne also in der Sozialpartnerschaft verhandelt werden. Da gibt es klare Lohneinstufungen. Auch diese Ergebnisse werden vom Kanton anscheinend nicht in neue Entscheidungen miteinbezogen.»

Baumgartner beschwert sich auch darüber, dass das Gewerbe von diesem Entscheid überrascht worden sei: «Aus unserer Sicht ist es unverständlich, dass diese Entscheidung ohne Rücksprache mit den betroffenen Kreisen getroffen wurde. Wir haben das auch erst durch die Pressemitteilung erfahren.»

Besonders in Rage geraten die beiden Vertreter der Wirtschaftsverbände, wenn es um die vom Präsidialdepartement behauptete Lohndiskriminierung von Frauen als Grund für die Einführung der neuen Regel geht. Saskia Schenker sagt: «Das ist nicht akzeptabel und schlichtweg falsch. Leider wird missionarisch daran festgehalten – bar jeglicher wissenschaftlicher Evidenz.»

Humaner Mehraufwand?

Reto Baumgartner sagt: «Wir befinden uns derzeit in einem Arbeitnehmermarkt – da kann es sich kein Unternehmen leisten, diskriminierende Arbeitsbedingungen zu schaffen und aufgrund des Geschlechts unterschiedliche Löhne zu bezahlen.» Und wenn es diese gäbe, wünschte man sich vom Kanton dann doch auch gern «Fakten aus den bisherigen Deklarationen, die einen Missstand aufzeigen».

Diese Untersuchungen gibt es aber nicht. Evelyne Sturm sagt, dass man die bisherigen Überprüfungen nicht ausgewertet habe, stellt dies aber für 2026 in Aussicht – dann, wenn alle Unternehmen dabei sind, «auch die kleinen». Sturm versteht den Frust des Gewerbes aber dennoch: «Es ist ein gewisser Mehraufwand. Wir sind aber sehr darum bemüht, dass dieser sich für die Unternehmen möglichst gering hält. Das ist uns wichtig.»

