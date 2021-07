Die Corona-Impfung wird teurer – Grosszügig: Engelberger öffnet die Kantonskasse für Ärzte und Apotheker Auf Bundesebene wurde vereinbart, dass der Piks mit 24.50 Franken vergütet wird. Basel-Stadt zahlt nun doppelt so viel – das geht ins Geld. Joël Hoffmann

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger bezahlt den Hausärzten nun mehr Geld. Foto: Pino Covino

Corona-Impfungen werden im Baselbiet ab Mitte August und in Basel ab September in Apotheken und Hausarztpraxen angeboten. Das teilten der Baselbieter Krisenstab und das Basler Gesundheitsdepartement (GD) am Dienstag mit. Was das GD von Regierungsrat Lukas Engelberger nicht offiziell mitteilte: Diese Piks werden teuer – doppelt so teuer wie angekündigt.

Auf Bundesebene haben die Versicherungen zusammen mit den Kantonen – Engelberger ist Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz – eigentlich bereits ausgehandelt, wie viel die Hausärzte und die Apotheken pro Impfung erhalten sollen. Sie bekommen 24.50 Franken pro Spritze. Die Kosten teilen sich Bund, Kantone und Versicherer, wobei Letztere den grössten Teil bezahlen.