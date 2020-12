Vom 25. bis 27. Dezember ist alles dicht – Grossverteiler bereiten sich auf Ansturm vor Weihnachten vor Nicht einmal die Kioske dürfen an den drei Sonntagen nach Heiligabend geöffnet sein. Schweizer Haushalte müssen in den Tagen vor dem Fest also gross einkaufen. Konrad Staehelin

Immerhin steht man sich im Laden dank der Kapazitätsbeschränkungen nicht auf den Füssen rum. Draussen wird es anders sein. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Um einkaufen zu gehen, muss man sich in den nächsten Tagen warm anziehen: Die Chance, dass Kundinnen und Kunden einige Zeit in der Kälte vor dem Laden warten müssen, bevor sie eingelassen werden, ist nämlich so gross wie nie.

Der Grund ist, dass Haushalte landauf, landab Grosseinkäufe werden machen müssen: Vom 25. bis und mit dem 27. Dezember dürfen nämlich keine Supermärkte, keine Kioske, keine Bahnhofs- und keine Tankstellenläden geöffnet sein. Wer den Grosseinkauf verschwitzt oder etwas vergessen hat, muss sich etwas nach Hause liefern lassen – oder sich etwas bei einem Take-away-Lokal holen.