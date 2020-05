So funktioniert der Rettungsplan für die Arbeitslosenkasse – Grossverdiener leisten Lohnopfer

für Corona-Krise Mit einem Trick verhindert der Bundesrat, dass Normalverdiener höhere Lohnbeiträge in die Arbeitslosenversicherung abliefern müssen. Wer über 148’200 Franken verdient, wird jedoch zur Kasse gebeten. Markus Häfliger

Gigantische Zahlen, gigantische Summen: Kurzarbeitsanträge der Unternehmen im Kanton Waadt. Keystone/Jean-Christophe Bott

«Diese Zahlen sind historisch. Leider!», sagt Wirtschaftsminister Guy Parmelin. 14,2 Milliarden Franken hat der Bundesrat am Mittwoch in die Arbeitslosenversicherung (ALV) eingeschossen, zusätzlich zu den bereits früher bezahlten 6 Milliarden. Das macht total 20,2 Milliarden für die Arbeitslosenkasse – mehr als dreimal so viel, wie die neuen Kampfjets kosten sollen. Benötigt werden diese gigantischen Summen für die Kurzarbeitsentschädigungen, welche mittlerweile 190’000 Unternehmen für total 1,9 Millionen Arbeitnehmer beantragt haben.