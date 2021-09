Münchensteins «gravierendes» Nein – Grossüberbauung vanBaerle hauchdünn abgelehnt Mit nur zehn Stimmen Unterschied wird der Quartierplan auf dem ehemaligen Industrieareal verworfen. Tobias Gfeller

Auf dem ehemaligen Industrieareal zwischen Bahn- und Tramgleisen plante der Gemeinderat zusammen mit den Investoren über 400 Wohnungen für rund 1000 neue Bewohnerinnen und Bewohner. Foto: zvg

Der Abstimmungskampf war emotional, in allen Ortsparteien gab es positive und kritische Stimmen – am Ende ist es ein Zufallsresultat: Münchenstein lehnt den Quartierplan vanBaerle mit 1908 Nein- zu 1898 Ja-Stimmen knapp ab. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 51,8 Prozent. Auf dem ehemaligen Industrieareal zwischen Bahn- und Tramgleisen plante der Gemeinderat zusammen mit den Investoren auf 22’000 Quadratmetern über 400 Wohnungen für rund 1000 neue Bewohnerinnen und Bewohner. Das Resultat ist eine Niederlage für den Gemeinderat und für die etablierten Parteien in Münchenstein. Denn ausser der SVP sagten sie alle Ja.