Barrierefreiheit in Basler Innenstadt – Grossrat will härtere Strafen gegen Reklamereiter Die Werbeschilder auf der Basler Allmend sind Christoph Hochuli (EVP) ein Dorn im Auge. Diese seien für sehbehinderte Menschen Stolperfallen. Das Vorgehen des Kantons findet er zu lasch. Isabelle Thommen

Viele der Reklamereiter würden rechtswidrig aufgestellt, so die Anschuldigung von EVP-Grossrat Christoph Hochuli. Foto: Kostas Maros

EVP-Grossrat Christoph Hochuli sagt den Reklamereitern in der Basler Innenstadt den Kampf an. In den letzten Jahren habe die Schilderflut auf der Allmend massiv zugenommen, kritisiert er. «Reklamereiter stellen eine Stolperfalle für sehbehinderte Personen dar und sind auch unschön für das Stadtbild», argumentiert er. Je nach Trottoirbreite seien sie aber auch ein Hindernis für Fussgänger und Kinderwagen.