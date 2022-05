Nach sechs Jahren – Grossrat Beat Leuthardt (Basta) tritt zurück Der Basler Grossrat und langjährige Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbandes Basel gibt all seine Ämter ab. Das kündigt er am Dienstag an.

Scheidet per 10. Juni aus dem Grossen Rat aus: Beat Leuthardt. Foto: Dominik Plüss

Der Basler Grossrat und langjährige Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbandes Basel, Beat Leuthardt, gibt seine leitenden Funktionen im Verband ab. Er tritt per 10. Juni 2022 auch als Basler Grossrat zurück.

Leuthardt wolle sich als Jurist vermehrt der Wohnschutz-Gesetzgebung und der Rechtsprechung widmen, teilt der MV Basel am frühen Dienstagmorgen mit. Das neue Basler Wohnschutzgesetz war am letzten Samstag in Kraft getreten.

Damit werde eine neue Phase des Engagements gegen die Verdrängung der Mieterschaft durch an Rendite orientierte Sanierungen eingeläutet, hiess es weiter. Mit dem Rücktritt will Leuthardt Kapazitäten freimachen und sich vertieft dem Thema Wohnschutz widmen.

Leuthardt gehört dem Grossen Rat von Basel-Stadt seit 1. April 2016 an. Er ist Mitglied der Partei «Basels starke Alternative!»

Vor vier Jahren hatten Basel, Riehen und Bettingen mit 62 Prozent aller kantonalen Stimmen Ja gesagt zur neuen, um den Wohnschutz erweiterten Kantonsverfassung.

SDA/Isabelle Thommen

