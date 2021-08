Neue Idee für altes Problem – Grosskreisel am Aeschenplatz, Flanierzone am Bankverein Wie der Gewerbeverband und die Lobby für den öffentlichen Verkehr das Verkehrschaos im Stadtzentrum mit einem ungewöhnlichen Kombivorschlag beseitigen wollen. Martin Furrer

Am Aeschenplatz herrscht verkehrstechnischer Wahnsinn von früh bis spät. Foto: Lucia Hunziker

In Asphalt gegossenes Chaos, ein Dschungel voller Fallen und Gefahren für Auto- und Velofahrer, Trampassagiere und Fussgänger – das ist der Aeschenplatz heute.

Generationen von Politikern haben schon über der Frage gebrütet, wie der verkehrstechnische Wahnsinn zu bändigen wäre, der dort täglich wabert. Im März präsentierte der Basler Regierungsrat seine Gestaltungspläne. Er will den Unort in einen «sicheren Verkehrsknoten und attraktiven Stadtplatz für alle» verwandeln. Sein Vorprojekt sieht unter anderem den Bau eines Grosskreisels und die Verlegung der Tramlinie 15 durch die Gartenstrasse und die St.-Alban-Anlage vor.

Am Donnerstag haben sich der Gewerbeverband Basel-Stadt und die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr Nordwestschweiz (IGÖV) in die Diskussion eingeschaltet. Die beiden Organisationen setzen in der Regel unterschiedliche verkehrspolitische Prioritäten. In diesem Fall aber spannen sie zusammen. Ihrer Meinung nach kann nur ein «gut austarierter politischer Kompromiss» dem Irrsinn ein Ende bereiten, wie sie argumentieren.

«Teurer Pfusch»

Der Vorschlag der Regierung habe Mängel, sagten Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands, und Stephan Appenzeller, Präsident der IGÖV. So sei es fraglich, ob der geplante einspurige Grosskreisel eine genügend grosse Kapazität habe, um das Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Die Linienführung für die Tramlinie 15 bringe eine längere Fahrzeit mit sich. Zudem behinderten sich die Trams weiterhin gegenseitig. Und die Achse von der Dufour- zur St.-Jakobs-Strasse störe den Verkehrsfluss ebenfalls. Die IGÖV hatte das Vorhaben des Regierungsrates bereits im März als «teuren Pfusch» kritisiert.

Gewerbeverband und IGÖV wollen es jetzt besser machen. Ihr Zauberwort, das nicht nur Autofahrern, sondern auch Fussgängern bessere Zeiten verspricht, heisst «Gesamtverkehrslösung».

Sind zuversichtlich, dass ihr Konzept politisch mehrheitsfähig ist: Stephan Appenzeller (l.), Präsident der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr Nordwestschweiz, und Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt. Foto: zvg

Simsalabim – so sieht diese Lösung aus: Der Grosskreisel wird zwei- statt einspurig gebaut, aber enger gezogen als in den Plänen des Regierungsrates; die Querung zwischen Dufour- und St.-Jakobs-Strasse entfällt; die Tramlinien 3 und 14 werden direkter über den Platz geleitet; die heutige Wendeschleife beim Kiosk entfällt zugunsten eines Dienstgleises, das durch die Gartenstrasse geführt wird; die Haltestelle für die Tramlinie 15 wird vors Turmhaus verschoben.

Vor allem aber wollen Gewerbeverband und IGÖV den Bankverein und den St.-Alban-Graben in ihr Konzept miteinbeziehen; beide sollen vom Durchgangsverkehr befreit werden. Autos könnten demnach bloss noch beim künftigen Kunstmuseum-Parking im St.-Alban-Graben ein- und ausfahren. Fussgänger und Velofahrer erhielten mehr Bewegungsfreiheit.

Versprechen als Trost

Durch die Ausweitung des Gestaltungskonzepts auf den Bankverein werde «eine für alle Verkehrsgruppen akzeptable Lösung möglich», sagt Barell. Mit anderen Worten: Wer kritisiert, dass der Aeschenplatz auch in Zukunft eine verkehrslastige Drehscheibe bleibt, erhält Trost im Versprechen einer Flanieroase beim Bankverein.

Allerdings könnten Automobilisten, die künftig von der Wettsteinbrücke her kommend Richtung Bahnhof fahren möchten, nicht mehr wie bisher den direkten Weg via Bankverein und Elisabethenstrasse wählen. Sie würden zwangsläufig auf den Aeschenplatz-Grosskreisel gelenkt.

Da stellt sich die Frage: Ist es sinnvoll, dem Aeschenplatz, der auch nach der Sanierung ein Knotenpunkt bleiben wird, dadurch noch mehr Verkehr zuzumuten?

Sie sähen da kein Problem, sagen Barell und Appenzeller. Ihr Konzept werde sich bewähren, sie seien zuversichtlich. Bereits seit zwei Jahren sei der St.-Alban-Graben wegen der Bauarbeiten für das Kunstmuseum-Parking für Autos gesperrt. Dies habe keine grossen Auswirkungen auf die Situation am Aeschenplatz. Wenn nun dieses temporäre Regime dereinst in ein dauerhaftes übergeführt werde, könne der künftige Grosskreisel allfälligen Mehrverkehr schlucken.

Dankbar für die Denkarbeit

Jetzt liegt er also auf dem Tisch, der jüngste Vorschlag für die Zivilisierung des Verkehrsdschungels am Aeschenplatz. Wie geht es weiter? Der grüne Grossrat Raphael Fuhrer, Präsident der zuständigen Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie, hält ihn für «interessant», wie er der BaZ auf Anfrage erklärte. Inhaltlich bewerten könne er ihn noch nicht – «aber es ist schön, dass es Leute gibt, die Denkarbeit für den Aeschenplatz leisten».

An der Kommission ist es nun, die Ideen von Gewerbeverband und IGÖV aufzugreifen. Das wird sie tun, wenn sie in nächster Zeit über den Wunsch des Regierungsrates berät, ihm Projektierungsgelder in Höhe von 1,4 Millionen für die Neuorganisation des Aeschenplatzes zu bewilligen.

