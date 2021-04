Hausbesetzung im Kleinbasel – Grosses Polizeiaufgebot an der Florastrasse Eine Gruppe von Personen hat am Mittwochmorgen ein leer stehendes Haus besetzt. Die Besetzer wollten mit diesem «zivilen Ungehorsam» auf die Problematik der steigenden Mieten und Leerstände aufmerksam machen. Der Besitzer hatte daran offenbar keine Freude. Dina Sambar

Als die Polizei die Liegenschaft räumen wollte, war diese bereits wieder leer. Foto: zvg

Am Mittwochmorgen wurde an der Florastrasse ein Haus besetzt. Mit mehreren am Haus und dem Geländer angebrachten Bannern machten die Besetzerinnen und Besetzer auf sich aufmerksam. Die Aktion war jedoch von kurzer Dauer. Kurz vor 11 Uhr wurde die Polizei informiert. «Wir hatten auch Kontakt mit dem Hauseigentümer. Er teilte uns mit, dass er mit der Besetzung nicht einverstanden ist», sagt Toprak Yerguz, Sprecher der Basler Kantonspolizei. Als die Polizei die Liegenschaft jedoch mit einem grösseren Aufgebot räumen wollte, war das Haus bereits wieder leer. «Wir konnten die Liegenschaft dem Besitzer wieder übergeben», so Yerguz.

In einem Brief an die Nachbarn nannten sich die Besetzer «eine friedliche und offene Gruppe von Menschen, die aufgrund steigender Mieten, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, Aufwertung der Stadt und geringem bezahlbarem Wohnraum ansonsten keinen Wohnraum findet.» Man freue sich über Gespräche mit den neuen Nachbarn. Auf einer Internetseite informierten sie aktuell über die Besetzung, die offenbar Teil einer grösseren Aktion ist, deren Motto «Gemeinsam gegen die Leere – wem gehört dieser Raum» lautet. «Mit dieser Besetzung bieten wir einen direkten Lösungsvorschlag für die Situation in Basel. Wir besetzen ein Haus, welches schon seit längerer Zeit leer steht, und fordern die Besitzer*innen auf, dies uns gegen Kosten von Wasser und Strom zu überlassen», heisst es dort.

Der Besitzer hatte jedoch keine Lust, auf die Forderungen einzugehen, schreibt das Onlinemagazin «Bajour», das vor Ort war. Wie zu lesen ist, war dieser sehr aufgebracht und forderte die Leute auf, sein Haus sofort zu verlassen.

Die Besetzer kamen dieser Aufforderung nach. Ans Aufgeben denken sie jedoch nicht. Im zweiten Update zu ihrer Hausbesetzung schreiben sie: «Die besetzte Liegenschaft wurde polizeilich geräumt. Festnahmen gab es keine. Danke für die zahlreiche Unterstützung. Solidarität heisst Widerstand! Der Kampf für ein Zuhause für alle und gegen Leer-Stand geht weiter!»

