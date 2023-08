«Grosses Chancenpotenzial» – Auf dem Stettenfeld treibt Riehen sein Wachstum voran Für weitere Planungsschritte auf dem Areal an der Grenze zu Lörrach hat der Einwohnerrat 530'000 Franken bewilligt. Dabei bleibt «das grosse grüne Dorf» seinem Motto treu. Rolf Zenklusen

Soll in sinnvoll austarierten Etappen entwickelt werden: Das Stettenfeld. Foto: Nicole Pont

Über 1000 neue Einwohnerinnen und Einwohner könnten künftig auf dem Stettenfeld von Riehen wohnen. Ab 2026 sollen auf dem 17 Hektaren grossen Areal an der Grenze zu Lörrach erste Gebäude geplant und ab 2030 bereits gebaut werden. Am Mittwochabend hat der Einwohnerrat einen Kredit von 530'000 Franken für die Finanzierung des nächsten Planungsschritts bewilligt. In einem Studienauftrag erarbeiten mehrere Teams Vorschläge für das Stettenfeld.