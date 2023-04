Verkehrs-Initiative im Baselbiet – Grosser Widerstand gegen Tempo 30 11'500 Unterschriften hat die TCS-Sektion beider Basel gesammelt, um generellem Tempo 30 innerorts entgegenzutreten. Ihre Exponenten geben sich siegessicher.

Vor dem Provisorium der Landeskanzlei an der Kasernenstrasse in Liestal übergibt TCS-Sektionspräsident Christophe Haller (vorne rechts) Landschreiber Nic Kaufmann die 11’500 Unterschriften. Dahinter (von links) Lukas Ott, Rudolf Zurflüh, Christoph Keigel, Christoph Buser, Markus Dürrenberger, Martin Dätwyler, Thomas de Courten, Reto Tschudin, Felix Keller und Birgit Kron. Foto: PD

Der Verein Touring Club Schweiz (TCS) hat am Montag seine Initiative «Tempo 30 – nur mit Zustimmung des Volkes» bei der Baselbieter Landeskanzlei eingereicht. Es seien über 11'500 Unterschriften gesammelt worden, teilte die TCS-Sektion beider Basel mit. Für das Zustandekommen einer Initiative sind im Kanton 1500 Unterschriften von Stimmberechtigten notwendig.

Die formulierte Gesetzesinitiative verlangt, dass Tempo 30 auf den Hauptverkehrsachsen in Gemeinden nur nach einer Urnenabstimmung in der betroffenen Gemeinde eingeführt werden darf. Zudem sollen vorgängig andere Lärmschutzmassnahmen wie der Einbau eines Flüsterbelags geprüft werden, schreibt der TCS in seiner Medienmitteilung.

Buser und Dätwyler machen Druck

10’000 Unterschriften mehr als notwendig haben die Initianten gesammelt. «Das zeigt, wie sehr Tempo 30 umstritten ist», betont Christoph Buser, Co-Präsident des Initiativkomitees, Vorstandsmitglied des TCS beider Basel sowie Direktor der Baselbieter Wirtschaftskammer, «es ist Zeit, dass die Bevölkerung mitreden kann.» Buser macht eine grosse Publikumswirkung des Themas geltend.

«Das Volk hat bereits jetzt ein deutliches Zeichen gesetzt», sagt Martin Dätwyler, Co-Präsident des Initiativkomitees, Vize-Präsident des TCS beider Basel und Direktor der Handelskammer beider Basel, «über 11'500 Unterschriften sind absoluter Rekord für eine Volksinitiative, die sich mit dem Thema Verkehr beschäftigt.» Nun müsse die Regierung handeln.

Hintergrund der Initiative ist ein Beschluss der Baselbieter Regierung im Jahr 2022, wonach die Sicherheitsdirektion auf Gesuche von Gemeinden für Tempo 30 auf Kantonsstrassen eintreten kann. Nötig sind dafür ein Gemeinderatsbeschluss und eine Begründung.

Widerstand bis ins rot-grüne Lager

Dieser Beschluss stiess auch im Parlament auf Widerstand von bürgerlicher Seite. Im Januar 2023 überwies der Baselbieter Landrat eine Motion der FDP. Sie verlangt, dass die Regierung die Grundlage dafür schaffen muss, dass die Einführung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen in jedem Fall eine Entscheidung an der Urne voraussetzt.

«Wir haben bereits im Dezember 2021 eine Umfrage in unserer Sektion durchgeführt und unsere Mitglieder haben uns überdeutlich gezeigt, was sie von Tempo 30 auf Hauptstrassen halten», äussert TCS-Sektionspräsident Christophe Haller, «da mussten wir aktiv werden.» Erstmals in ihrer über 100-jährigen Geschichte lanciert die TCS-Sektion beider Basel damit eine Volksinitiative im Baselbiet.

Die «NZZ am Sonntag» schrieb kürzlich, dass auch die Bewohnerinnen und Bewohner rot-grüner Städte innerorts gegen die generelle Einführung von Tempo 30 seien. Das zeige eine repräsentative Studie des Touring Club Schweiz in zehn Städten. 66 Prozent der Befragten würden flächendeckendem Tempo 30 ablehnend gegenüberstehen. Lediglich in Lugano sei eine knappe Pro-Mehrheit zu finden. In allen anderen Städten sei die Ablehnung deutlich. Eine Mehrheit der Befragten befürchte, dass das langsamere Tempo Rettungsdienste und den öffentlichen Verkehr behindern könnte. Der Schweizerische Städteverband dagegen kritisiert die Studie des TCS als einseitig.



SDA/da

