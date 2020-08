Saisonstart in der 1. Liga – Grosser Umbruch Mit Manuel Alessio, Fernando Muelle und Manuel Jenni haben gleich drei Leistungsträger den SV Muttenz in Richtung des Zweitligisten Concordia verlassen. Trotzdem glaubt das Erstliga-Team von Peter Schädler an den Klassenerhalt. Luc Durisch

Die Tore von Manuel Alessio (rechts) werden dem SV Muttenz künftig fehlen. Foto: Dominik Plüss

Es sind beeindruckende Werte, die Manuel Alessio aufweist: 52 Treffer in den letzten beiden Spielzeiten! So oft hat Alessio für den SV Muttenz ins gegnerische Tor getroffen. Und dies, obwohl die letzte Saison nach der Vorrunde abgebrochen wurde. Geht man noch eine Spielzeit weiter zurück, sind es sogar 89 Treffer, die Alessio erzielt hat. Damit hatte der 24-Jährige einen massgeblichen Anteil daran, dass sich der SV Muttenz von der 2. Liga regional direkt in die 1. Liga spielen konnte. Der Vorlagengeber in vielen Fällen: Manuel Jenni.