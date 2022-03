Unbekannte platzierten Sprengsatz – Grosser Sachschaden bei Explosion im Bruderholzquartier In der Fäschengasse kam es am frühen Mittwochmorgen zu einer Explosion. Zuvor sollen Unbekannte vor einer Villa einen Sprengkörper platziert haben. Isabelle Thommen

Bei einer Villa in der Fäschengasse kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer Explosion. Foto: Nicole Pont

Am Mittwoch kam es gegen 4 Uhr in der Fäschengasse im Bruderholzquartier in Basel zu einer Explosion. Dabei wurde niemand verletzt. Zur Explosion kam es in der Nacht vor dem Haus nahe der Ecke Jakobsbergweglein, wie Kriminalkommissär René Gsell auf Anfrage dieser Zeitung sagt.

Was genau vorgefallen ist, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Laut Informationen dieser Zeitung sollen Unbekannte vor dem Haus einen Sprengsatz platziert haben. Eine Überwachungskamera hat die Szenen aufgezeichnet, wie ein Zeuge berichtet. Den lauten Knall habe man bis ins Gundeldinger Quartier gehört. Die Explosion habe Fenster und Türen an der Villa zerstört, eingebrochen worden sei nicht.

Ermittlungen «in alle Richtungen»

Diese Informationen, wonach Unbekannte vor dem Haus einen Sprengsatz platziert haben sollen, kann Gsell so noch nicht bestätigen: «Wir sind vor Ort und ermitteln derzeit in alle Richtungen. In Betracht gezogen wird alles Mögliche. Vom Blitzschlag bis hin zu einer technischen Störung. Man kann derzeit natürlich auch noch nicht ausschliessen, dass hier ein Delikt vorliegt.» Auch die Möglichkeiten des Einschlags eines Teils eines abgestürzten Flugzeugs oder einer chemischen Reaktion von Düngemittel wurden ursprünglich in Betracht gezogen.

Da sich die Explosion mitten in der Nacht ereignet habe, wisse man derzeit nicht, ob es Zeugen gebe. Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, sich zu melden, wenn Hinweise zur Explosion vorliegen.

Die Basler Staatsanwaltschaft berichtet, dass bei der Explosion grosser Sachschaden entstanden sei. Foto: Nicole Pont

