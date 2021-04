Integrative Schule auf Prüfstand – Grosser Rat verlangt von Conradin Cramer Taten Konsens in der Basler Politik: Der Erziehungsdirektor muss in den kommenden zwei Jahren massive Verbesserungen für das Schulsystem ausarbeiten. Jan Amsler

LDP-Regierungsrat Conradin Cramer will die Bedürfnisse der Lehrer abholen. Foto: Kostas Maros

Die Not in Basler Schulzimmern ist gross. Die Rede ist von Bissattacken und Beleidigungen gegenüber Lehrpersonen, von einem Qualitätseinbruch im Unterricht wegen verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schülern, die nicht gesondert, sondern in gewöhnlichen Klassen untergebracht sind. Doch das System der integrativen Schule in Basel-Stadt ist unter Druck. Nun ist der Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) verpflichtet, innert zwei Jahren weitergehende Massnahmen vorzulegen. Dies fordert eine Motion, die am Mittwoch stillschweigend überwiesen worden ist.