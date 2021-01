So startet das Parlament im 2021 – Grosser Rat soll im neuen Jahr das Füllhorn öffnen Dafür soll es Millionen geben: Von Parkrangern bei der Wiese über IT-Aufrüstung bei den Berufsschulen, einen Kunstrasen auf dem Rankhof bis hin zum Historischen Museum. Daniel Wahl

Coronabedingt startet die erste Sitzung im neuen Jahr wiederum im Kongresszentrum der Messe Basel. Foto: Nicole Pont

Die 100 gewählten Grossrats-Mitglieder, die am 13. Januar an ihrer ersten Sitzung erwartet werden, haben sich ein Monsterprogramm aufgeladen, das sich über zwei Tage erstreckt. Zunächst geht es um die kantonale Volksinitiative «Kein Lohn unter 23 Franken». Die Forderung nach einem Mindestlohn in dieser Höhe ist stark umstritten. Die Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) stellt dem Volksbegehren nach intensiver Beratung einstimmig einen Gegenvorschlag gegenüber, der einen gesetzlichen Mindestlohn von 21 Franken pro Stunde vorsieht. Im Gegensatz zur Initiative nimmt er Arbeitsverhältnisse aus, für die ein allgemeinverbindlicher Gesamtarbeitsvertrag oder ein Normalarbeitsvertrag mit Mindestlöhnen besteht. Die WAK hält aber daran fest, dass Mindestlöhne auch bei Praktikas und Arbeit auf Abruf gelten sollten, wenn sie mehr als 70 Stunden pro Kalenderjahr betragen. Letzteres war wiederum nicht im Sinne des Regierungsrats.