Erfolg für die Linke – Grosser Rat fordert Stadthotel für Basler Obdachlose Armutsbetroffene Menschen sollen in Zukunft einfacher ein Dach über dem Kopf erhalten. Eine entsprechende Motion wurde an die Regierung überwiesen.

Obdachlose sollen im Kanton Basel-Stadt künftig in einem Stadthotel untergebracht werden. Der Grosse Rat hat die Regierung damit beauftragt, ein solches Angebot zu schaffen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Obdachlose Menschen sollen im Kanton Basel-Stadt künftig in einem Stadthotel untergebracht werden. Der Grosse Rat hat am Mittwoch eine entsprechende Motion aus Reihen des Grün-Alternativen Bündnisses an die Regierung zur Berichterstattung überwiesen.

Die mit 58 zu 29 Stimmen bei 3 Enthaltungen überwiesene Motion verlangt, dass der Kanton selber ein Stadthotel für Basler Obdachlose betreibt oder eine soziale Institution mit dieser Aufgabe beauftragt.

Weiter nach der Werbung

Gemäss dem Motionären haben beim Verein Schwarzen Peter rund 350 Personen ihre Meldeadresse hinterlegt. Ihnen soll mit dem Stadthotel eine mittelfristige Lösung angeboten werden, da sich die Notschlafstelle nicht dafür eigne.

Sozialdirektor Kaspar Sutter (SP) unterstützte die Überweisung der Motion. Für armutsbetroffene Menschen sei es nicht einfach, im Stadtkanton eine Wohnung zu finden, sagte er.

SDA/ror

Fehler gefunden?Jetzt melden.