Auszeichnung in Deutschland – Grosser Erfolg für Florian Schneider Der Barde aus dem Baselbiet singt hochdeutsch – und kommt damit gut an. Thomas Gubler

Der Baselbieter Sänger und Schauspieler Florian Schneider wird in Deutschland nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern erhielt dieser Tage sogar einen Preis. Foto: Nicole Pont

Es ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, dass ein Schweizer Liedermacher in Deutschland nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern gleich auch noch ausgezeichnet wird. Dem Baselbieter Sänger und Schauspieler Florian Schneider aber wurde genau diese Ehre eben zuteil. Sein neues CD-Album «Hals an Hals & Bein an Bein» mit hochdeutschen Songs wurde am Montag von der Jury des Preises der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie Folk/Singer-Songwriter mit dem Vierteljahrespreis und der goldenen Plakette der «Bestenliste 4/2021» prämiert. «Man kann sich unschwer vorstellen, wie glücklich ich darüber bin», sagt Schneider gegenüber der BaZ.