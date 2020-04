Viele Läden durften wieder öffnen – Grosser Ansturm auf die Gartencenter Bei schönstem Wetter standen die Baselbieter am Montag Schlange für Geranien, Begonien und Hortensien. Stau bis auf die Hauptstrasse verursachten die Drive-in-Kunden bei McDonald’s in Münchenstein. Daniel Wahl

Ansturm auf die Blumen: Zeitweise reichte die Schlange um den halben Obi-Komplex herum. Dominik Plüss/Tamedia AG

Karl Mathys aus Allschwil war der allererste Kunde, der sechs Wochen nach der Schliessung von Baumärkten wieder den Coop in Oberwil betreten durfte. Eine halbe Stunde vor der lang ersehnten Lockerung des Lockdown hatte er sich vor der Glastüre angestellt. Bis um acht Uhr, bis zur Eröffnung des Baumarktes, reichte die Schlange quer durch die Einstellhalle. Aber der Ansturm beruhigte sich bald, sodass eine gesittete, fast andächtige Atmosphäre im Laden herrschte. Schutzmasken sieht man nun häufiger, vor allem in den Gesichtern älterer Personen. Und Mathys konnte in Ruhe seine Trimmerschnur für seinen Rasenmäher sowie Schachtelhalm-Dünger suchen.