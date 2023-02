Augenzeuge Kurt Wyss – Grosse Männer Der Basler Bildhauer Alexander Zschokke ist im Stadtbild sehr präsent. Am prägnantesten sind seine Skulptur vor dem Eingang zum Kollegiengebäude der Uni und der Zschokke-Brunnen beim Kunstmuseum. Markus Wüest

Es ist der 4. April 1977. Kurt Wyss ist zu Besuch im Atelier des Bildhauers Alexander Zschokke. Er ist einer der herausragenden Künstler Basels im 20. Jahrhundert. Ausgebildet in Paris und Berlin, als Kunstlehrer in Düsseldorf aktiv von 1931 bis 1937, befreundet mit vielen anderen, einflussreichen Künstlerinnen und Künstler von nah und fern wie Niklaus Stoecklin, Stefan George und Alexej von Jawlensky, kehrte er noch vor dem Zweiten Weltkrieg – gezwungenermassen – wieder in seine Heimatstadt zurück.