Die Basel-Connection hat geklappt – Grosse Kunst für die Fassade des Jüdischen Museums Das Werk «Jeziory» des amerikanischen Künstlers Frank Stella wird – vergrössert und aus Holz gebaut – im öffentlichen Raum zu sehen sein. Roger Diener und Adam Szymczyk sei Dank. Markus Wüest

Modell des Eingangs zum Jüdischen Museum mit dem Frontispiz (Giebeldreieck) von Frank Stella. Modellfoto: Diener & Diener

Den amerikanischen Künstler Frank Stella kennt man in Basel von seinen grossformatigen Werken, die im Kunstmuseum zu sehen sind. Herausragend ist die Arbeit «Damascus Gate, Variation I» aus der Serie «Protractor», die zwischen 1967 und 1971 entstand. Ihren Titel erhielt die Serie vom kreisförmigen Winkelmesser (Protraktor), mit dem Stella die Formen der Gemälde entworfen hat. Stella gilt als einer der Wegbereiter der Minimal Art. Das Kunstmuseum hat ihm zuletzt 2015 eine grosse Ausstellung gewidmet.

Der Amerikaner, mittlerweile 87 Jahre alt, nahe Boston geboren und seit Jahren in New York daheim, hat sich schon früh in seiner Karriere mit der Schoah auseinandergesetzt. So entstand zum Beispiel im Jahr 1959 «Die Fahne hoch!» – ein nahezu vollständig schwarzes Werk, das auf das berühmt-berüchtigte Horst-Wessel-Lied der Nazis Bezug nimmt.

Die Serie «Polish Village», die sich an den Holzbauten jüdischer Synagogen in Polen orientiert, entstand ab 1970. Und ein Werk aus dieser Serie soll bald schon vergrössert die Fassade des im Entstehen begriffenen Jüdischen Museums an der Vesalgasse 5 in Basel zieren. Dass ein Werk dieses herausragenden amerikanischen Künstlers im öffentlichen Raum Basels zu sehen sein wird, ist aussergewöhnlich genug. Die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, macht die Sache noch interessanter.

Frank Stella, «Damascus Gate, Variation I» (1967–1970) hängt im Kunstmuseum Basel. Foto: Martin P. Bühler / Kunstmuseum Basel / Pro Litteris

Der Basler Architekt Roger Diener hat den Zuschlag erhalten, um das neue jüdische Museum im ehemaligen Tabaklager zu bauen. Roger Diener steht in regelmässigem, freundschaftlichen Kontakt mit Adam Szymczyk, dem ehemaligen Direktor der Kunsthalle Basel, der nach seinem Weggang von Basel künstlerischer Leiter der Documenta 14 im Jahr 2017 in Kassel war.

Laut Roger Diener hat Szymczyk, polnischer Staatsangehöriger und damit mit der Geschichte der polnischen Juden vertraut, den Link zu Frank Stella hergestellt. «Mehrere Werke aus der Serie ‹Polish Village› sind in Basler Privatsammlungen vertreten», sagt Roger Diener. Darunter eine mehrfarbige Collage aus Filz auf Papier von 1973, betitelt nach dem Ort Jeziory.

Genau diese Arbeit soll bald – aus Holz gezimmert und im Grossformat – an der Fassade des Jüdischen Museums zu sehen sein. «Das ehemalige Tabaklager in Basel, das nun zum Museum werden wird, erinnerte mit seinen Holzfassaden Adam Szymczyk besonders an Stellas Reliefs aus Holz, die den Grossteil der international bekannten und ausgestellten Serie ausmachen und die mit Skizzen, Collagen, Gemälden und Skulpturen eine grosse Werkgruppe bilden», sagt Roger Diener.

Frank Stella: «Jeziory», 1973.

Frank Stella verarbeitet mit «Polish Village» den tiefen Eindruck, den die alten, in Polen errichteten Synagogen bei ihm hinterliessen. Seit dem Zweiten Weltkrieg allesamt zerstört, stellten sie trotz ihrer Schlichtheit eine hohe Kunstform des Holz- und Sakralbaus dar.

Das Zusammenspiel zweier Welten

«Alle Reliefs Stellas aus der Serie ‹Polish Village› beruhen auf dem Studium der Vorkriegsfotografien und Zeichnungen der Holzsynagogen, die das Architektenehepaar Maria und Kazimierz Piechotka vermessen und in einem Buch minutiös publiziert hatte», erklärt Diener. Es handle sich um eine faszinierende Überschneidung und ein Zusammenspiel zweier scheinbar entfernter Welten: die der polnischen Holzsynagogen und die der modernen amerikanischen Kunst.

Zusammen mit Nadia Guth Biasini und Naomi Lubrich vom Jüdischen Museum Basel sei das Architekturbüro Diener & Diener überzeugt, dass Stellas Werk in der Architektur des Museums wieder aufgenommen werde und der neuen Bedeutung des Platzes und der Fassade des Gebäudes als Museumsvorplatz und -fassade angemessen Ausdruck verleihe, heisst es. Nadia Guth Biasini sagt: «Die polnische Einwanderung nach 1900 hat einen bedeutenden Beitrag zur Demografie der Basler und Schweizer jüdischen Gemeinden geleistet.»

Frank Stella hat bereits die Einwilligung dazu gegeben, «Jeziory» für das Museum in Basel als Relief zu verwenden. Das Werk wird in der Region gezimmert werden. Ob der Künstler selbst zur feierlichen Eröffnung des Museums vor Ort sein wird, ist noch unklar.



