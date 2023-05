Heftiges Gewitter im Tessin – Grosse Hagelkörner beschädigen Freiluftmuseum Swissminiatur Über hundert Modelle wurden während einem heftigen Gewitter im Tessin beschädigt. Auch die Gemüsebauern im Sottoceneri wurden hart getroffen.

Ein heftiges Gewitter mit Hagel hat in der Nacht auf Mittwoch grosse Schäden im Miniatur-Freiluftmuseum in Melide TI verursacht. Die Hagelkörner in der Grösse von Tischtennisbällen haben im Sottoceneri auch Gemüsebauern die Ernte ruiniert.

Seit den Morgenstunden sei das Team im Swissminiatur daran, die «gravierenden Schäden» zu reparieren, heisst es in einer vom Museum verschickten Medienmitteilung. Über hundert Modelle sind demnach beschädigt worden. Der Park bleibe während den Instandsetzungsarbeiten für Besucherinnen und Besucher offen. Einige Modelle im berühmten Miniatur-Freiluftmuseum waren erst in diesem Jahr eingeweiht worden.

Der Hagel traf auch Gemüsebauern im Sottoceneri hart. Gemäss Berichten der Tessiner Zeitung «Corriere del Ticino» hat das Gewitter die Ernte eines Biobetriebs bei Arogno zur Hälfte zerstört.

