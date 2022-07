«Apropos» – der tägliche Podcast – Grosse Erwartungen, viel Kritik – so war Tag 1 der Lugano-Konferenz Heute geht die Wiederaufbau-Konferenz zur Ukraine weiter. Wird das Treffen in die Geschichtsbücher eingehen – oder eine Randnotiz bleiben? Antworten im Podcast. Mirja Gabathuler als Host Zita Affentranger als Gast

Der prominenteste Eingeladene blieb am Ende fern. Per Liveschaltung nahm der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gestern an der «Ukraine Recovery Conference» in Lugano teil. Auch ohne ihn ist die Gästeliste lang: Rund 1000 Teilnehmende – darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula van der Leyen, der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal und über 50 offizielle Delegationen – treffen sich gestern und heute im Tessin, um einen künftigen Wiederaufbau zu planen, während in der Ukraine der Krieg weiterläuft. (Hier finden Sie den Liveticker zur Konferenz.)

Im Vorfeld wurden vonseiten ukrainischer Regierungsmitglieder hohe Erwartungen geäussert. Es gehe um einen Marshallplan für sein Land, schrieb zum Beispiel der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk. Andere kritisierten die Konferenz: Sie bringe in der aktuellen Lage wenig Nutzen oder sie sei auf die Profilierung von Aussenminister Ignazio Cassis ausgerichtet, hiess es in Medienberichten.

Welche Bedeutung hat dieses Treffen tatsächlich? Und auf welchen Ausgang deuteten die Gespräche am Montag hin? Darüber spricht Tamedia-Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin Zita Affentranger in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Zita Affentranger, Teamleiterin International, schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Die Historikerin und Slawistin berichtete mehrere Jahre als Korrespondentin aus Moskau. Mehr Infos

