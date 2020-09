Die Wirtschaft kommt vor dem Essen – Grosse Basler Tafel seit 150 Jahren Die Statistisch-Volkswirtschaftliche Gesellschaft feiert Jubiläum, obwohl sie schon lange nicht mehr Statistiken herstellt. Sie lässt lieber aktuelle wirtschaftliche Fragen in grosser Runde informell diskutieren. Kurt Tschan

Die Reihe der prominenten Gastredner ist lang. Das Bild zeigt UBS-Präsident Axel Weber (l.) und den damaligen Präsidenten der Gesellschaft, Edouard H. Viollier, am 17. September 2012 in der Aula der Uni Basel. Foto: Dominik Plüss

Das, was die Statistisch-Volkswirtschaftliche Gesellschaft macht, ist auf den ersten Blick trügerisch. Wer sich nämlich auf den Namen der Gesellschaft fokussiert, erwartet Berge voller Zahlen und einen Haufen Linien mit Entwicklungsszenarien. Aber nicht einmal die beliebten Kuchengrafiken stellt die Gesellschaft selbst her. Dafür organisiert sie Referate und trifft sich im Anschluss zur grossen Tafel an feiner Gastro-Adresse. Rolf Weder, Dekan des Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrums (WWZ) der Uni Basel, ist deshalb überzeugt, dass ein Blick auf das 150-Jahr-Jubiläum für einen Ökonomen eher belanglos ist. «Mein erster Gedanke war, dass dies wohl eine kurze Angelegenheit werden dürfte», schreibt er in der Jubiläumsschrift, die dieser Tage erschienen ist.

«Volkswirtschaft und Statistik, modern interpretiert, werden immer Gesprächsstoff liefern.» Rolf Weder, Dekan des WWZ der Universität Basel

Schliesslich sei die Gesellschaft bekannt für die von ihr organisierten Vorträge von prominenten Rednern und Rednerinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an einigen Montagabenden im Semester in der jeweils gut besetzten Aula der Universität Basel. Anschliessend seien Vertreter und Vertreterinnen der drei Gruppen zu einem von einer Firma gesponserten Nachtessen eingeladen, wo an grossen runden Tischen über den Vortrag und andere Herausforderungen diskutiert werde.

Schon beim zweiten Blick werde aber klar, dass die Gründung der Gesellschaft (1870) eng gekoppelt sei mit der Gründung des ersten Lehrstuhls für Nationalökonomie und Statistik an der Universität Basel (1855). «Dies dürfte kein Zufall sein», schreibt Weder. Er spricht von einem wachsenden Bedürfnis in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

Fundamentale Veränderungen des Zusammenlebens zu verstehen, die Bildung auf wissenschaftlicher Grundlage zu fördern und die Politik in der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen zu unterstützen, sei in beiden Fällen gegeben gewesen. Der kritische Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis bleibe dabei zentral. Diesen Diskurs weiter zu pflegen – und in Zukunft noch zu verstärken –, müsse ein grosses Anliegen bleiben. Das grosse Thema Volkswirtschaft und Statistik, modern interpretiert, werde dabei immer Gesprächsstoff liefern.

Drei gröbere Zwischenfälle

Dass dies schon in der Vergangenheit der Fall war, zeigte sich mehrfach. 2004 kam es bei einem Referat des damaligen Chefs der Schweizer Armee, Christophe Keckeis, zu Tumulten. Leute drangen in die Aula ein, warfen faule Eier und verwüsteten den Raum.

2010 wurde eine Veranstaltung mit dem Tessiner Financier Tito Tettamanti kurzfristig abgesagt. Die linke Gruppierung Basta hatte wegen des Beratungsmandats von Christoph Blocher beim BaZ-Konzern zu einer Kundgebung vor der Uni aufgerufen. Tettamanti hätte zum Thema Mediokratie sprechen sollen.

Drei Jahre später rückte die Basler Polizei mit einem grösseren Aufgebot bei der Uni an, weil Störmanöver beim Referat des damaligen Nestlé-CEO Paul Bulcke befürchtet wurden. Da die Polizei Angst vor Wurfgeschossen hatte, gab es rigorose Türkontrollen.

Die Jubiläumsveranstaltung am Montagabend war ebenfalls anders als sonst. Wegen Covid-19 wurde die Veranstaltung in das Basler Kongresszentrum verlegt. Und anders als sonst wurde nicht nur einem prominenten Referenten gelauscht, sondern mehreren. Neben Weder diskutierten der Vizepräsident von Sulzer, Matthias Bichsel, und die Staatssekretärin für internationale Finanzfragen, Daniela Stoffel, unter der Leitung von Reto Brennwald zu Fragen der Weltwirtschaft. Wie immer seit 150 Jahren kam dabei die Wirtschaft vor dem Essen.