Gesundheitszustand hat sich verschlechtert – Grossbritannien sorgt sich um die Queen Die 96-jährige Elizabeth II. wird auf Schloss Balmoral in Schottland ärztlich betreut, Thronfolger Charles, dessen Sohn William und weitere Familienmitglieder reisten dorthin. Peter Nonnenmacher aus London

Sie wirkt gebrechlich: Queen Elizabeth II. Foto: Jane Barlow (AFP)

In wachsender Sorge um die Gesundheit Elizabeths II. versammelte sich am Donnerstag fast die ganze königliche Familie im schottischen Schloss Balmoral. Alle vier Kinder der Queen, aber auch ihre Enkel William und Harry reisten nach Balmoral, um in der Nähe der Königin zu sein. In London wurde mittags eine zentrale Parlamentsdebatte abgebrochen, weil die Entwicklung in Schottland alle Tagespolitik überschattete mit einem Schlag. Politiker, Ex-Premiers und Kirchenfürsten drückten ihre ernste Sorge aus und übermittelten dringliche Genesungswünsche. Vor den Toren des schottischen Schlösschens mehrte sich jede Stunde die Schar betroffener Bürgerinnen und Bürger.