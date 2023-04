Lagerhallen brennen lichterloh – Grossbrand in Hamburg verdunkelt City Zwei Lagerhallen stehen in der Hafenstadt in Flammen. Die Feuerwehr hat vor Gefahr durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft gewarnt.

Das riesige Feuer ist im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ausgebrochen – es besteht die Gefahr von Rauchgasen. Foto: Keystone (9. April 2023)

In der norddeutschen Hafenmetropole Hamburg stehen seit Sonntagfrüh zwei Lagerhallen in Flammen. Die Feuerwehr warnte vor Gefahr durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft bei dem Brand im Stadtteil Rothenburgsort.

Die Rauchwolken zogen am Vormittag durch die aktuellen Nord-Ost-Winde stadteinwärts. «Die Hamburger Innenstadt ist komplett verdunkelt», sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Rothenburgsort liegt östlich der Innenstadt an der Elbe und grenzt unter anderem an die Hafencity.

Wie es in der Osternacht genau zu dem Grossbrand kommen konnte oder was sich genau in den brennenden Lagerhallen befindet, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. In einer amtlichen Warnung wurde der Brand und die Rauchentwicklung als «Extreme Gefahr» eingestuft. Anrainer wurden in einem weitläufigen Gebiet im Hamburger Nord-Osten dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich vor dem Rauch zu schützen.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass aufgrund des Feuers die Gleise zwischen Hamburg und Büchen gesperrt worden seien. Auch der Nahverkehr war durch den Feuerwehreinsatz eingeschränkt. Die Löscharbeiten dauerten an.

