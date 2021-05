Interview mit dem Impfpapst – «Grossanlässe stellen noch für einige Zeit eine Gefahr dar» Christoph Berger, Präsident der Impfkommission, hält die Corona-Impfung für ein Gebot der Solidarität. Er plädiert dafür, Geimpften länger Privilegien zuzugestehen – und noch im Sommer Jugendliche zu immunisieren. Denis von Burg , Adrian Schmid

Christoph Berger ist Präsident der Eidgenössischen Impfkommission. Foto: Paolo Dutto

Das Interview gibt Christoph Berger aus seinem Büro am Zürcher Kinderspital, auch wenn er den Videocall von zu Hause aus machen könnte. Aufklärung über Sinn und Zweck der Corona-Impfung erachte er als Teil seiner beruflichen Pflicht, deshalb wolle er das auch im beruflichen Rahmen halten. Im Hintergrund hängt an der Wand eine Kinderzeichnung seiner jetzt 13 Jahre alten Tochter. Er werde sie gegen Corona impfen lassen, sobald ein Impfstoff für Kinder zugelassen sei, sagt er. Sein Sohn, der sich Covid in der RS eingefangen habe, werde sich aber schon jetzt impfen lassen.