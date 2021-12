Gemeindewahlen Riehen – Grossangriff auf bürgerliche Mehrheit EVP, SP, GLP und Juso wollen eine Wende herbeiführen und die Dominanz von SVP, LDP, Mitte und FDP knacken. Der geplante S6-Ausbau durch Riehen ist Wahlkampfthema Nummer eins. Mischa Hauswirth

Nachdem Hansjörg Wilde (nicht auf dem Bild) nicht mehr für die Bürgerlichen antritt, will Mitte-Gemeinderat Daniel Albietz (Dritter von l.) das Präsidium erben. Die Bisherigen Felix Wehrli (SVP), Silvia Schweizer (FDP) und Daniel Hettich (Vierter von l.) wollen die bürgerliche Mehrheit verteidigen. Foto: Pino Covino

Nun mischen sich auch die Juso in Riehen in den Wahlkampf ein und hoffen, an den Gemeindewahlen vom 6. Februar Stimmen auf sich zu ziehen. Ausschlaggebend für dieses Juso-Engagement, das es seit Jahren in Riehen nicht mehr gegeben hat, sei «die verheerende bürgerliche Kommunalpolitik», wie die Juso in einer Mitteilung schreiben. Die Bürgerlichen würden fünf von sieben Gemeinderäten stellen und hätten damit in der Legislative die Deutungshoheit. Zur Wiederwahl stellen sich allerdings nur vier. «Wohin das führen kann, bringt man in Riehen immer wieder schmerzlich in Erfahrung. Sei es nun die verschlampte Politik beim Hörnli-Vorplatz oder beim S-Bahn-Doppelspurausbau.» Der Gemeinderat sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, sich zu spät und zu wenig intensiv gegen den Parkplatzabbau in Riehen vor dem Friedhof Hörnli eingesetzt zu haben. Der Gemeinderat jedoch hatte festgehalten, zu wenig und zu spät vom Kanton informiert worden zu sein. Eine Initiative führte zu einer Volksabstimmung, in der die Wählerinnen und Wähler den Parkplatzabbau ablehnten.