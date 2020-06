In Not wegen Corona-Shutdown – Grossandrang auf Studenten-Nothilfe Die Bürgergemeinde der Stadt Basel greift Studierenden, die ihren Nebenjob verloren haben, mit 220’000 Franken unter die Arme. Tomasz Sikora

Viele Studenten brauchen einen Nebenjob, um ihr Studium finanzieren zu können. Der Corona-Shutdown traf einige sehr hart. Foto: Tamedia-Archiv

Es scheint, als würde nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie langsam so etwas wie eine gewisse neue Normalität in der Schweiz einkehren. Trotzdem leiden immer noch viele Menschen an den Auswirkungen der Pandemie und des Lockdown.