Grosses Glück in der Formel 1 – Nach Crash steht Grosjeans Wagen in Flammen, er steigt selber aus dem Wrack Romain Grosjean hat beim GP Bahrain enormes Glück. Bereits in der ersten Runde kommt es zu einem Horror-Crash, er überlebt mit Glück. Adrian Hunziker , Nils Hänggi

Der Crash in der ersten Runde. Video: SRF

Das Gute zuerst: Romain Grosjean, dreifacher Familienvater, gehts gut. Das, nach einem Crash in der 1. Runde vom GP Bahrain. Es war ein Fahrfehler des Franzosen mit Schweizer Pass, er donnerte in die Leitplanke. Sein Wagen stand sofort in Flammen und wurde bei dem Einschlag in hoher Geschwindigkeit in zwei Teile gerissen. Erstaunlicherweise konnte sich der 34-jährige Haas-Pilot selber aus dem Wrack befreien und über die Leitplanke retten. Sein Wagen wurde regelrecht auseinandergerissen.

Grosjeans Wagen steht in Flammen. Foto: Keystone

Haas-Team ist erleichtert

Wie das US-Team Haas mitteilte, zog sich Grosjean «einige kleinere Verbrennungen an seinen Händen und Knöcheln zu». Ebenso habe er Rippenbrüche erlitten. Sonst sei er aber okay. Er wurde von den Rennärzten untersucht, die Autos waren längst in die Boxen zurückgekehrt. Später wurde er für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Als seine Fahrerkollegen auf Bildschirmen sahen, wie Grosjean in ärztlicher Obhut war, applaudierten sie spontan in der Boxengasse. Haas-Teamchef Günther Steiner hatte zunächst keinen direkten Kontakt zu seinem Fahrer. «Mir wurde gesagt, er ist erschrocken», kommentierte der Südtiroler im TV-Sender Sky. «Das war Glück im Unglück, muss man sagen.»

Kurz nach dem Start kam es zum Crash. Foto: SRF Screenshot Grosjean rettete sich gerade noch aus dem brennenden Wrack. Foto: SRF Screenshot Ein einziger Feuerball. Foto: Getty Images 1 / 4

Das Rennen ist unterbrochen, es wird noch einige Zeit dauern, bis der GP wieder aufgenommen werden kann.