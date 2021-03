In fünffacher Monddistanz – Grösster Asteroid des Jahres rauscht nächste Woche an der Erde vorbei Mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit nähert sich ein kosmischer Brocken der Erde. Eine Kollision schliessen Astronomen aus.

Damit lauscht die Nasa nach 2001 FO32: Blick aus der Kuppel des Infrarot-Teleskops auf dem schlafenden Vulkan Mauna Kea auf Hawaii. Foto: Nasa

Ein riesiger Asteroid stattet der Erde in der nächsten Woche einen Besuch ab – in rund zwei Millionen Kilometern Entfernung. 2001 FO32 ist der grösste Asteroid, der in diesem Jahr an der Erde vorbeirasen wird und misst mindestens einen Kilometer im Durchmesser, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Donnerstag mitteilte. Erstmals entdeckt wurde er vor 20 Jahren, seither verfolgen Wissenschaftler seinen Weg durchs All.

Mit rund 124’000 Stundenkilometern ist 2001 FO32 laut Nasa schneller unterwegs als die meisten Asteroiden. Sein Vorbeiflug an der Erde bietet den Forschern laut dem Wissenschaftler Lance Benner vom Jet Propulsion Laboratory der Nasa «die einzigartige Gelegenheit, viel über ihn zu erfahren». Hobby-Astronomen auf der südlichen Erdhalbkugel könnten ihn dann mit mittelgrossen Teleskopen beobachten.

Der Orbit von 2001 FO32: Der äusserste Punkt der Bahn des Asteroiden ist doppelt so weit von der Sonne entfernt wie der Mars, der innerste Punkt liegt innerhalb der Merkurbahn – mitten drin die Erde. Grafik: Nasa

Der Asteroid nähert sich auf bis zu zwei Millionen Kilometern. Das entspricht etwas mehr als der fünffachen Entfernung zwischen Erde und Mond. Er wurde im März 2001 vom Lincoln-Institut zur Erforschung erdnaher Asteroiden (Linear) entdeckt und daraufhin vom Weltraumteleskop Neowise mehrfach beobachtet, wie die Nasa schreibt.

Keine Kollisionsgefahr

Astronomen wollen den nahen Vorbeizug auch dazu nutzen, die genaue Zusammensetzung des Himmelskörpers zu untersuchen. Dazu will die Nasa ein Infrarot-Teleskop auf Hawaii einsetzen. Mit anderen Teleskopen wollen die Forscher sogar versuchen, grössere Oberflächenstrukturen wie etwa Krater ausfindig zu machen.

Laut der Nasa besteht keine Gefahr, dass der Asteroid mit der Erde zusammenstösst. 95 Prozent aller Asteroiden in dieser Grössenklasse seien bekannt. Die Forscher wollen dennoch mehr Informationen sammeln, um weitere Objekte zu entdecken und nach Möglichkeiten suchen, kosmische Brocken von ihrer Bahn abzulenken, sollte doch einmal einer auf die Erde zusteuern.

AFP/oli