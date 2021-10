Polizeieinsatz im Kreis 9 – 30-jährige Frau in Zürich-Altstetten erstochen Im Bändliquartier im Zürcher Kreis 9 kam es zu einem Tötungsdelikt. Eine Frau erlag vor Ort ihren Verletzungen.

Kurz vor 20.45 Uhr wurde der Stadtpolizei Zürich gemeldet, dass eine Frau im Bändliquartier im Kreis 9 um Hilfe ruft. Beim Eintreffen der Polizei fand diese eine bewusstlose Frau mit Stichverletzungen. Die sofort eingeleiteten Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die 30-jährige Frau verstarb noch vor Ort, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

«Um 21.30 Uhr stürmten ein Dutzend Polizisten das Haus», berichtet ein News-Scout 20 Minuten. Gemäss einer Augenzeugin haben man versucht, die Person vor dem Gebäudeeingang zu reanimieren – ohne Erfolg.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind unklar und werden nun abgeklärt, wie es in der Polizeimeldung weiter heisst. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin und des Forensischen Instituts Zürich zugezogen. Es ermittelt die Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität.

Zweites Tötungsdelikt innert kurzer Zeit

Nur wenige Wochen zuvor, am 19. September, hat die Stadtpolizei Zürich beim Gemeinschaftszentrum Bachweisen einen toten Mann gefunden. Wie kurz darauf bekannt wurde, hatte ein 20-Jähriger einen 66-jährigen Obdachlosen totgeprügelt. Er hatte rund 25-Mal auf den schlafenden Obdachlosen eingetreten – und die Tat gefilmt.

Im Februar diesen Jahres fand die Kantonspolizei Zürich in einer Wohnung in Oberwinterthur eine 32-jährige Serbin mit Schussverletzungen. In den Räumlichkeiten trafen die Polizisten auf den mutmasslichen Täter, einen 76-jährigen Mann aus Serbien.

