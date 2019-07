Grillmeister Baba filmt Containerbrand und wird bedroht

Per Facebook-Post mit zwei Videos sucht Michel Péclard, Inhaber des Restaurants Pumpstation, nach einem jungen Mann. Er soll am Freitagabend gegen 23.30 Uhr am Utoquai zwei Container in Brand gesetzt haben. Péclard findet das Verhalten inakzeptabel und hat eine Belohnung von 500 Franken für den Namen des jungen Mannes ausgeschrieben. «Eine Anzeige gegen unbekannt bringt nichts», sagt Péclard gegenüber «20 Minuten». Der Facebook-Post solle als Abschreckung dienen.