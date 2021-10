Wachstum posthum – Gribi wird zu einem Zwergriesen Der Basler Immobilienbewirtschafter wurde vor zwei Jahren in die Westschweiz verkauft. Der Name aber ist geblieben. Jetzt soll er sogar grösser werden. Kurt Tschan

Auf dem ehemaligen Areal des Basler Kinderspitals wurden an prominenter Lage exklusive Wohnungen gebaut. Bewirtschaftet werden sie von Gribi. Foto: Gribi

Im letzten März verstarb der frühere Präsident des FC Basel, Urs Gribi, nach langer Krankheit. Schon früher hatte er die Geschicke des Unternehmens in die Hände seines Sohns Urs, gelegt. Dieser hatte 2019 noch den Verkauf an die Schweizer DBS Group mit Sitz in Lausanne eingefädelt. Da diese wiederum zur französischen Foncia-Gruppe gehört, wanderte Gribi in das Portfolio des grössten französischen Objektverwalters.

Die Basler Häuser sind zwar solide gebaut, sie kommen aber in die Jahre.

«Die Immobilienbewirtschaftung», sagt der neue Gribi-Direktor Paul-Henri Guinand, «befindet sich im Umbruch.» Vor allem mittlere Unternehmen haben es auf dem Markt schwer. Da DBS jedoch auf regional verankerte Marken setze, werde auch an Gribi nichts geändert. Aktuell beschäftigt der Basler Immobilienbewirtschafter an sechs Standorten 130 Mitarbeitende.