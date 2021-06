Frist verlängert – Grenzgänger müssen nicht zwingend zurück in die Schweiz Aufschub für Angestellte aus dem Elsass und Südbaden, die zu Hause arbeiten: Für sie gilt auch im Juli die schweizerische Sozialversicherungsgesetzgebung. Kurt Tschan

Mit den Corona-Lockerungen nimmt auch der kleine Grenzverkehr zu. Berufspendler wie hier am Hauptzollamt Rheinfelden dürften darunter am meisten leiden. Foto: Elena Monti

Arbeitnehmende, die von den schweizerischen Sozialversicherungen profitieren wollen, müssen hier auch tatsächlich arbeiten. Homeoffice ist nur bedingt erlaubt. Die Europäische Union schreibt vor, dass Grenzgänger, die mehr als 25 Prozent ihres Pensums in den eigenen vier Wänden bewältigen, nicht bei der Ausgleichskasse in der Schweiz, sondern beim ausländischen Sozialversicherungsträger in ihrem Wohnland versichert sein müssen. Für AHV und BVG ist dann nicht mehr die Schweiz zuständig, sondern das Wohnland.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Auffällig ist, dass die deutschen Grenzgänger gegenüber den französischen laufend aufholen.

Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde alles anders. Die starre 25-Prozent-Regel der EU wurde angesichts höherer Gewalt und aufgrund von staatlich verordnetem Homeoffice flexibel ausgelegt. Schweizer Arbeitgeber konnten getrost über Ostern ihre Schoggihasen an ihre Angestellten ennet der Grenze schicken.

Letzten Samstag reduzierte jedoch der Bundesrat die Massnahmen gegen das Coronavirus stark. So wurden unter anderem die Homeoffice-Pflicht und die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Grenzgängerinnen und Grenzgänger müssen nun aber nicht in einer Hauruck-Übung ihre Büros zu Hause räumen und zur täglichen Pendelfahrt antreten. «Wenn der Arbeitgeber die Arbeit im Homeoffice gewährt, können auch Grenzgänger noch bis mindestens 30. September im Homeoffice arbeiten, ohne dass sich dadurch die sozialversicherungsrechtliche Unterstellung verändert», bestätigt Daniela Beck, Rechtsanwältin beim Basler Arbeitgeberverband.

In Bezug auf Deutschland, Italien, Österreich und Liechtenstein sei die flexible Anwendung der Unterstellungsregeln bis zum 31. Dezember vereinbart worden. Für Frankreich gelte diese mindestens bis zum 30. September 2021. Lediglich in den Beziehungen zu den anderen Staaten gelte grundsätzlich die flexible Anwendung bis Ende Juni. Eine Verlängerung sei aber auch in diesen Fällen nicht ausgeschlossen.

Deutsche holen auf

Fällt nun die sogenannte 25-Prozent-Regel der EU wegen der positiven Erfahrungen mit Homeoffice? Eine Anpassung würde gemäss Beck ein grösseres Unterfangen darstellen. Dieses würde auch viele weitere rechtliche Fragen bezüglich der Grenzgänger mit sich ziehen. Eine dieser Fragen sei das Steuerrecht. «Die unkomplizierten Verlängerungen der Ausnahmeregelungen aufgrund der Covid-19-Einschränkungen waren deshalb bedeutend», zeigt sie sich überzeugt.

Unklar ist, wie viele der aktuell 72’000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Raum Basel vom Homeoffice profitieren. Gemäss Bundesregelung waren aber während der Homeoffice-Pflicht alle betroffen, «bei welchen es von den beruflichen Aktivitäten her möglich und vom Arbeitgeber mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar war», sagt Beck.

Ende des 1. Quartals 2021 arbeiteten gemäss Bundesamt für Statistik 72’037 Grenzgänger in der Nordwestschweiz. Im Quartalsvergleich nahm ihre Zahl trotz Covid-19 und den misslichen Folgen um 0,7 Prozent zu. Das Statistische Amt Basel-Stadt zählte Ende März 34’341 Grenzgänger. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutete dies einen minimalen Rückgang um 22. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2000 hatten noch 26’609 Grenzgänger in Basel gearbeitet. Im ersten Quartal 2017 wurde mit 35’335 der Topwert nach der Jahrtausendwende gezählt. Auffällig an der Statistik ist, dass die deutschen Grenzgänger gegenüber den französischen laufend aufholen. Die Differenz liegt aktuell noch bei 1880. Im Jahr 2003 hatten noch 6211 Franzosen mehr als Deutsche in der Schweiz gearbeitet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.