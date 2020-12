Sonderregel verlängert – Grenzgänger können zu Hause bleiben Basler Beschäftigte, die im grenznahen Ausland leben, können auch im nächsten Jahr im Homeoffice arbeiten. Kurt Tschan

Täglich passieren 70’000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger einen Grenzübergang im Raum Basel. Foto: Philipp von Ditfurth (Keystone)

Zu Spitzenzeiten passieren täglich 70’000 Beschäftigte in der Region Basel die Landesgrenze, wenn sie von ihrem Wohnort im Elsass oder in Südbaden zur Arbeit fahren. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat ihre Zahl aber deutlich abgenommen. Schon letzten Frühling schickte etwa die Basler Kantonalbank Osterhasen und Ostereier per Post an ihre im angrenzenden Ausland lebenden Mitarbeitenden. Vor allem im Life-Sciences-Bereich arbeiten Tausende Grenzgänger. Bei Novartis sind es 4000, bei Roche aktuell 3300.

In rechtlicher Hinsicht ist Homeoffice für Grenzgänger aber relativ kompliziert. Die Europäische Union schreibt vor, dass Grenzgänger, die mehr als 25 Prozent ihres Pensums in den eigenen vier Wänden bewältigen, nicht bei der Ausgleichskasse in der Schweiz, sondern beim ausländischen Sozialversicherungsträger in ihrem Wohnland versichert sein müssen. Für AHV und BVG ist dann nicht mehr die Schweiz zuständig, sondern das entsprechende Wohnland.