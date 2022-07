Mehr Lohn, weniger Homeoffice – Grenzgänger im goldenen Käfig Die 72’000 Beschäftigten aus dem grenznahen Ausland profitieren in diesem Jahr von einem schwachen Euro. Wenn es um Telearbeit zu Hause geht, sind sie gegenüber Schweizer Arbeitnehmenden aber schlechtergestellt. Kurt Tschan

Nicht für alle gelten die gleichen Richtlinien beim Homeoffice. Bei Grenzgängern liegt die Obergrenze bei einem Tag in der Woche. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In den letzten 17 Monaten hat sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken um 11 Prozent abgeschwächt. Kostete ein Euro am 4. März 2021 1,115 Franken, so waren es am 6. Juli noch 99 Rappen. Ein Kurs, der sich mehr oder weniger bis heute hält. Für die Grenzgänger bedeutet dies, dass sie nicht erst die Lohnverhandlungen zwischen den Sozialpartnern abwarten mussten, um die im EU-Raum grassierende Inflation mit Lohnerhöhungen ausgleichen zu können. Sie profitieren gegenüber Arbeitnehmenden mit Schweizer Wohnsitz einseitig.