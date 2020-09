Einkehren in Roggenburg – Grenzerfahrung mit Forelle und Schokolade Seit 18 Jahren verwöhnt Christine Weck ihre Gäste biologisch im Restaurant «Neumühle» am kleinen Dreiländereck Baselland–Jura–Frankreich. Robert Bösiger

Sie ist keine ausgebildete Köchin, aber um ihren Ideen gerecht zu werden, kocht Christine Weck in der Küche des Moulin-Neuf nun selber. Foto: Pino Covino

Zugegeben. Um zur «Moulin-Neuf» – zum Restaurant «Neumühle» – zu gelangen, braucht es schon etwas Geduld und Zeit. Und etwas Zeit ist es, was man sinnvollerweise mitbringen sollte, um hier, am westlichsten Punkt des Kantons Baselland, einzukehren. So viel sei verraten: Bereuen werden Sie es ebenso wenig wie wir.