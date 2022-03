Schweizer Helfer berichtet aus Polen – So dramatisch ist die Situation an der Grenze Die Hilfsgüter aus Frenkendorf sind in Polen angekommen. Dort traf Mitorganisator Samuel Eichenberger auf überfüllte Lager und zahllose Flüchtlinge in Not. Isabelle Thommen

Am späten Samstagabend kam das Team in der polnischen Stadt Medyka an. Foto: Samuel Eichenberger

«Die polnischen Aufnahmestationen für Hilfsgüter sind überfüllt», berichtet Samuel Eichenberger. Der Mitorganisator der Sammelaktion im Swiss Peak Park ist in der Nacht auf Sonntag in der polnischen Stadt Medyka an der ukrainischen Grenze angekommen. «Alles ist überladen, teilweise nehmen wir Kleider wieder zurück in die Schweiz», sagt der 22-Jährige.