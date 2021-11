Prominenter Gast aus Berlin – Gregor Gysi besucht Läufelfingen und Liestal Der Star der deutschen Linken wird am Donnerstag in der Heimat seiner Vorfahren empfangen. Thomas Dähler

Gregor Gysi 2018 an einer Tagung zu 100 Jahre Zimmerwalder Konferenz in Bern. Foto: Franziska Scheidegger

Soeben hat Gregor Gysi bei den Bundestagswahlen im Bezirk Treptow-Köpenick mit grossem Vorsprung das Direktmandat gewonnen, das ihm und seiner Partei Die Linke den Einzug ins deutsche Parlament ermöglicht. Am Donnerstagabend wird Gysi in Läufelfingen erwartet. Endlich kann der in der Corona-Zeit verschobene Besuch im Dorf seiner Vorfahren stattfinden.

Am Empfang des prominenten Bundestagsabgeordneten und früheren SED-Vorsitzenden werden ausser dem Gast auch Gemeindepräsidentin Sabine Bucher, die frühere Gemeindepräsidentin Margrit Balscheit und Regierungsrätin Kathrin Schweizer sprechen. Eingeladen wurden zu dem Empfang rund 50 Bürgerinnen und Bürger mit den Namen Gysi, Gisi, Gysin oder Gisin, die alle die gleichen Vorfahren haben.