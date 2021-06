Neue Methode zum Abnehmen – Grazil wie eine Antilope Das Basler Start-up Antelope glaubt, die Gewichtsprobleme von Frauen lösen zu können. Felix Erbacher

Flavia Huwyler und Mitgründer Joël Steiner. Bild: zVg

Abnehmen ist ein Dauerthema. Frau und Mann versuchen immer wieder aufs Neue, ihr Körpergewicht zu optimieren. Dies gelingt zuweilen, aber in den meisten Fällen fehlen zum Erfolg Disziplin, Durchhaltewille und letztlich die Nachhaltigkeit. Das im Mai 2020 gegründete Unternehmen Antelope will den von Übergewicht geplagten Menschen nun effektiv helfen.

«Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer digitalisierten Gesundheits- und Lebensberatung viel beschäftigte Frauen erfolgreich auf ihrem Weg zum Wunschgewicht und zu einem gesunden Lebensstil begleiten können», sagt Flavia Huwyler, die Gründerin des Start-ups. Das Verfahren beruht auf drei Säulen: Ernährung, Bewegung und Denkweise.

Negative Muster aufbrechen

Die Lern- und Verhaltenspsychologie bildet die Basis ihrer Strategie. «Unser Gehirn versucht, möglichst effizient zu arbeiten, und hat deshalb den natürlichen Mechanismus, wiederholende Verhaltensabläufe und Gewohnheiten auszulösen», sagt die Jungunternehmerin und Fitnesstrainerin, die daran ist, in St. Gallen das Masterstudium in Wirtschaft abzuschliessen. Unser Gehirn ist leider nicht in der Lage, zwischen «gesundheitsschädlich» und «gesundheitsfördernd» zu unterscheiden. Ihre Zauberformel: «Negative Verhaltensmuster aufbrechen und durch neue ersetzen.» Das ist wahrlich ein schwieriges Unterfangen.

Seit Sommer 2020 betreut Antelope innerhalb von stets rund drei Monaten jeweils zehn Kundinnen. Die typische Kundin fühlt sich in ihrem Körper nicht mehr wohl. Sie hat meistens mehrere Diätversuche hinter sich und weiss im Dschungel der Informationen nicht, was sie an ihrem Alltag ändern könnte, um die lästigen Kilos langfristig loszuwerden.

Es gibt viele Ernährungsberaterinnen und -berater. Ist die Nachfrage grösser als das Angebot? Oder zielt Antelope auf ein besonders zahlungskräftiges und lukratives Kundensegment? Man muss es aufgrund der Tarife jedenfalls annehmen. Pro Woche kostet die Beratung zwischen 200 und 300 Franken. Das kann sich nicht jede Frau leisten. Mehrmals pro Woche steht das Team, das aus Flavia Huwyler und Mitgründer Joël Steiner besteht, in Kontakt mit den Kundinnen.

Huwyler will sich deutlich von der Konkurrenz abheben und führt die individuelle Betreuung an. Sie sagt, keine vorgefertigten und standardisierten Ernährungspläne zu kennen und ihre Vorgehensweise an den Alltag der Kundin anzupassen. Es müsse Schluss sein mit herkömmlichen Ernährungsberatungen, Diäten, Ernährungsplänen oder dem Zwang, ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Sie setzt auf eine individuelle Strategie. Diese soll auch mal einen Teller Pasta und ein Glas Wein beim Italiener erlauben.

Warum betreut Antelope keine Männer? «Weil wir bei unseren Tätigkeiten bisher hauptsächlich Frauen begleitet haben und entsprechend über spezifische Erfahrungen verfügen», sagt Flavia Huwyler. Dazu kommt die Tatsache, dass das Thema für Frauen meist viel emotionaler sei als für Männer.

Der Firmenname Antelope ist von der grazilen Antilope inspiriert. Die Frauen sollen sich nach dem Coaching so athletisch fühlen wie diese. Vielleicht wird Basel so dereinst zur Stadt der geweihlosen Antilopen.

