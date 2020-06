Wie sicher ist das AKW Beznau? – «Gravierende Fehler» bei Studie von AKW-Gegnern Atomgegner zweifeln an der Sicherheit des AKW Beznau. Sie berufen sich auf eine Studie aus Deutschland. Die Atomaufsicht des Bundes hat sich diese nun genau angeschaut. Stefan Häne

Beznau ist sicher: Zu diesem Schluss kommt die Atomaufsicht des Bundes. Urs Jaudas

Ist das Atomkraftwerk Beznau sicher oder nicht? Die Frage ist seit Jahren ein Politikum. Nun schlägt die Atomaufsichtsbehörde des Bundes (Ensi) ein neues Kapitel in diesem Disput auf. Und sie tut dies in ungewöhnlich scharfen Worten. Die Kritik der Umweltverbände an Beznau sei «unhaltbar», schreibt das Ensi in einer Stellungnahme, die es auf seiner Website neu aufgeschaltet hat.