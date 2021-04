Abo Bande betrügt den italienischen Staat Plötzlich bekommt die Entführung einen neuen Dreh

In Brescia ist eine Bande aufgeflogen, die zwei Geiselnahmen in Syrien vorgetäuscht haben soll, um Millionen an Lösegeld zu erpressen. Die Geiseln selbst waren auch in den Plot verwickelt – wenigstens in den ersten Teil.