«Grausam und unmenschlich»: Erstmals hat eine UN-Expertin Zugang zu Guantanamo bekommen In einem Bericht der Vereinten Nationen verurteilt eine Sonderberichterstatterin die Behandlung der Häftlinge unter anderem als herabwürdigend. Sie fordert, das Lager zu schliessen.

Derzeit befinden sich noch um die 30 Gefangenen in dem Lager. Foto: Brennan Linsley (Keystone)

Fast ständige Überwachung, zermürbende Einzelhaft und eingeschränkter Kontakt zur Familie – die Behandlung der letzten 30 Gefangenen von Guantanamo ist nach Angaben von UN-Menschenrechtsexperten «grausam, unmenschlich und erniedrigend». Dies geht aus dem Bericht über ihren ersten Besuch des US-Gefangenenlagers hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Die UN-Sonderberichterstatterin Fionnuala Ni Aolain erklärte, die Misshandlung in dem Gefängnis komme der Verletzung der Grund- und Freiheitsrechte von Gefangenen gleich.

Die Gefangenen wurden nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 als Verdächtige festgenommen und werden seit rund zwei Jahrzehnten in dem Lager auf Kuba festgehalten. Sie hätten zahlreiche Misshandlungen ertragen und seien nur unzureichend medizinisch versorgt worden, sagte Ni Aolain vor Journalisten. Zudem hätten sie nicht ausreichend Kontakt zu ihren Familien gehabt, sei es durch Besuche oder Anrufe.

Erster Besuch nach über 20 Jahren

«Die Gesamtheit all dieser Praktiken und Unterlassungen (...) kommt in meiner Untersuchung gemäss internationalen Rechts anhaltender grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung gleich», sagte die UN-Sonderberichterstatterin. Sie war im Februar mit einem Team nach Guantanamo gereist, nachdem sich UN-Menschenrechtsexperten zwei Jahrzehnte lang vergeblich bemüht hatten, das Gefängnis besuchen zu können.

Washington müsse sich immer noch mit den eklatantesten Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Gefangenen auseinandersetzen: Ihrer geheimen Ergreifung und dem Transfer nach Guantanamo Anfang der 2000er Jahre und der oftmals massiven Folter durch US-Vertreter in den ersten Jahren nach den Anschlägen vom 11. September.

Priorität habe weiter die Schliessung des Gefangenenlagers, das ausserhalb der Zuständigkeit der US-Justiz liegt, betonte Ni Aolain.

Die US-Regierung hatte das Gefangenenlager Guantanamo nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington auf einem US-Marinestützpunkt auf Kuba eingerichtet. Zwischenzeitlich zählte das höchst umstrittene Lager fast 800 Insassen. Derzeit sitzen dort noch 30 Menschen in Haft.

AFP/nag

