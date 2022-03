Offener Brief an Eymann – Grauer Block fordert ausserkantonale Untersuchung Die Basel-Nazifrei-Demonstration vom November 2018 ist nach wie vor Gegenstand umfangreicher Ermittlungen. Nun wendet sich der Graue Block an den Regierungsrat. Dominic Willimann

Der Grauen Block fordert eine klare Trennung zwischen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft in Basel. Foto: Nicole Pont

Es ist ein offener Brief, der im Februar an die Basler Regierung gesendet worden ist. Empfängerin ist Stephanie Eymann, Absender der Graue Block. Die Gruppierung, vertreten durch Anwalt Andreas Noll, hat am 9. Dezember gegen die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Basler Staatsanwaltschaft aufgrund von Vorkommnissen an der Basel-Nazifrei-Demo vom 24. November 2018 eine Strafanzeige eingereicht.

Klar ist inzwischen, dass die Untersuchung gegen die Basler Staatsanwaltschaft von einer auswärtigen Staatsanwaltschaft durchgeführt wird. Nun fordert der Graue Block, dass auch die eingereichte Anzeige gegen die Kantonspolizei Basel-Stadt von einem auswärtigen Gremium unter die Lupe genommen wird. Der Graue Block findet, dass «die Vorwürfe gegen die Basler Staatsanwaltschaft und diejenigen gegen die Kantonspolizei Basel-Stadt miteinander verknüpft sind».

Im Schreiben formuliert der Graue Block weiter, dass alle laufenden Verfahren der Demonstration von 2018 sistiert werden, bis die Vorwürfe gegen die Basler Staatsanwaltschaft und die Basler Kantonspolizei geklärt sind. Ebenso soll «wie in anderen Kantonen üblich» Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei in Basel räumlich und personell getrennt werden.

