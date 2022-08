Schlimme Austen-Verfilmung – Netflix-Film zieht Internet-Hass auf sich Die romantische Komödie «Überredung» frei nach Jane Austen wird gerade heftig zerrissen. Was ist da los? Kathleen Hildebrand

Die Schauspielerinnen können nichts dafür: Dakota Johnson, Izuka Hoyle, Nia Towle und Mia McKenna-Bruce in «Persuasion (Überredung)».

Dass ein Film einen solchen Sturm der Entrüstung auslöst, ist dann doch selten: «Nicht nur die schlimmste Austen-Verfilmung, sondern einer der schlimmsten Filme der jüngeren Geschichte», «enttäuschend schlaff», «mehr falsche Töne als ein betrunkenes Harfen-Ensemble», «desaströs fehlgeleitet», «eine Travestie». Auf Twitter sind die Worte freilich noch härter – «die Verantwortlichen gehören ins Gefängnis» ist da noch das Harmloseste.

Die Modernisierungen sind es, die den meisten schwer aufstossen. Schon im Trailer, der vor einigen Wochen erschien, war zu sehen, wie Anne Elliot, die Hauptfigur in «Überredung», frech in die Kamera zwinkert. Wie sie ihr wissend zulächelt, wenn jemand etwas Dummes sagt und wie sie aus Liebeskummer in grossen Schlucken Rotwein trinkt.

Die Handlung: Anne Elliot war in ihrer Jugend trotz Standesunterschied mit dem Matrosen Frederick Wentworth verlobt. Weil er auch noch unvermögend war, liess sie sich überreden (daher der Titel «Überredung»), die Verbindung zu lösen und bereut diese Entscheidung auch acht Jahre später noch. Mit 27 ist sie auf dem allerbesten Weg, eine alte Jungfer zu werden, weil das im frühen 19. Jahrhundert eben so war. Dann begegnen sich die beiden Ex-Verlobten wieder.

Das Problem: Unter Jane Austens meist recht graumäusigen Heldinnen ist Anne Elliot die allergraumäusigste. Aber auch die reifste. Für eine moderne romantische Komödie scheint sie so, zumindest der Einschätzung der Netflix-Leute nach, nicht geeignet. Deshalb lassen die Drehbuchautoren Alice Victoria Winslow und Ron Bass Anne Elliot reden wie eine Millennial. Als sie ihren attraktiven, aber zwielichtigen Cousin William kennenlernt, sagt sie: «Er ist eine 10. Ich vertraue niemals einer 10.»

Mit den Dingen, die sie sagt, und der selbstgewissen, absolut modernen Haltung, die Dakota Johnson ihr verleiht, ist Anne Elliot in ihrer Zurückhaltung ihrem Ex gegenüber (ja, so wird Wentworth in diesem Film genannt) nicht nachvollziehbar. Die Frage, ob es für die beiden ein Happy End geben wird, ist von Anfang an beantwortet, während im Roman die Spannung bleibt. Und damit wankt die ganze schöne, subtile, stille Geschichte, die «Persuasion» eigentlich ist. Das ist nicht nur schade, es zeugt von einer Herablassung der Vorlage gegenüber, als müsste man sie aufmotzen, cool machen und ihrer Essenz berauben, damit die Menschen von heute, die «Bridgerton» mögen, sich für sie interessieren. Und das wiederum ist herablassend dem Publikum gegenüber, das vielleicht vom Feminismus mehr gelernt hat, als dass alle Frauen «frech» zu sein haben.

