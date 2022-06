OL-Weekend in Basel – Graue Bordsteine statt grüner Wälder Seit einiger Zeit gibt es vermehrt OL-Rennen in urbanen Gegenden. So auch von Freitag bis Sonntag in Basel, Weil am Rhein und Hüningen. Linus Schauffert

Der mehrfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz (hier beim GP in Bern) aus dem Fricktal wird auch in Basel an den Start gehen. Foto: Marcel Bieri

Orientierungslauf auf geteertem Boden inmitten von Häuserfassaden – das hört sich für die meisten Sportfans wohl noch ungewohnt an. Denn die Disziplin, die scharfen Orientierungssinn, gute Ausdauer und hohe Geschwindigkeiten in sich vereint, wird nach wie vor eher mit grünen Wäldern als mit grauen Bordsteinen assoziiert. Dabei werden urbane Orientierungsläufe seit etwa 20 Jahren immer häufiger und sind mittlerweile jedes zweite Jahr an der OL-Weltmeisterschaft vertreten.

So findet nun auch in Basel, Weil am Rhein und Huningue von Freitag bis Sonntag ein urbaner OL-Event statt: das internationale OL-Weekend «Basel 2022». Im Rahmen dieser Veranstaltung sind vier Rennen geplant, die nicht etwa über Stock und Stein, sondern vom Barfüsserplatz zum Marktplatz oder von Kleinhüningen via Weil am Rhein über die Dreiländerbrücke ins französische Hüningen führen.

Sprint in der Basler Altstadt

Von besonderem Interesse dürfte das Rennen am Sonntagmorgen in der Basler Altstadt sein. Dabei handelt es sich um die Schweizer OL-Sprint-Meisterschaft, die sich einerseits durch ein hochkarätiges Teilnehmerfeld und andererseits durch ihren Austragungsort inmitten der Stadt Basel auszeichnet.

Rennen über die Sprint-Distanz sind bei Orientierungsläufen im urbanen Raum die geläufigste Disziplin. Die Siegerzeit liegt bei diesen Events bei nur etwa 15 Minuten. In Basel haben die Läuferinnen und Läufer in diesem Zeitraum rund 3,8 Kilometer zurückgelegt, 25 Posten abgestempelt und 60 Meter Steigung überwunden.

Das Programm am Wochenende Infos einblenden Das OL-Weekend beginnt am Freitagabend mit einem Sprint-Rennen im Dreiländerpark in Weil am Rhein. Die 270 Teilnehmenden starten zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Weiter geht es am Samstag (Starts zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, 1400 Teilnehmende) mit einem Lauf über die Mitteldistanz von Kleinhüningen über Weil am Rhein nach Huningue. Es handelt sich dabei weltweit um den einzigen Orientierungslauf, der durch drei Länder führt. Schliesslich finden am Sonntag die letzten beiden Rennen statt: am Vormittag die Schweizer OL-Sprint-Meisterschaft durch die Basler Innenstadt (Starts 9 Uhr und 12 Uhr, 1800 Teilnehmende) und am Nachmittag die Schweizer Sprintstaffel-Meisterschaft im Burgfeldenpark (Starts zwischen 14.40 Uhr und 15.20 Uhr, 1000 Teilnehmende). Das ganze Programm finden Sie hier.

Die kurze Dauer der Rennen und vor allem die äusseren Bedingungen machen städtische Orientierungsläufe für die Teilnehmenden zu einem besonderen Erlebnis, das vollkommen andere Herausforderungen bereithält als ein Lauf im Wald über eine längere Distanz. Das sagt auch der mehrfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz, der am Sonntagmorgen zu den Favoriten zählt: «Sportlich gesehen ist der Unterschied gross. Im Sprint auf hartem Untergrund ist es physisch eine völlig andere Aufgabe, und die Vorbereitung auf die Rennen lässt sich mithilfe moderner Technik viel intensiver betreiben.»

Und auch während des Rennens bestünden kognitiv andere Herausforderungen. So sei das Anlaufen der Posten nicht zwingend schwieriger, aber die Entscheidungen müssten aufgrund der kurzen Laufdauer viel schneller getroffen werden. Es entscheiden schon kleinste Fehler bei der Wahl der Route über Sieg oder Niederlage.

Mehraufwand für Organisatoren

Nicht nur für die Athletinnen und Athleten, auch für den Laufleiter des OL-Weekends, Cäsar Scherrer, hält eine Durchführung der Läufe in urbanem Gebiet einige Herausforderungen bereit: «Der Aufwand, einen OL in der Stadt zu organisieren, ist etwa 10- bis 20-mal grösser als auf dem Land», sagt Scherrer. Denn in der Stadt gäbe es mehr Gefahren, die beachtet werden müssen.

So muss beispielsweise mit der Polizei abgesprochen werden, wo Strassen überquert werden können oder wo es nötig ist, die Route so anzusetzen, dass die Laufenden durch eine Unterführung gelotst werden. Zudem müsse mit dem Tiefbauamt abgeklärt werden, wo Gefahren von Baustellen ausgehen könnten und wie diese umgangen werden.

Trotz dieses beträchtlichen Mehraufwandes entschieden sich Cäsar Scherrer und die OL-Gruppe Basel dafür, die vier Rennen des internationalen OL-Weekends «Basel 2022» in urbaner Umgebung stattfinden zu lassen. Zum einen, weil man anlässlich des 50-jährigen Bestehens der OL-Gruppe etwas Besonderes planen wollte.

Zum anderen ist der Gedanke hinter den urbanen Rennen aber auch, dass man den Orientierungslauf näher an die Leute bringen will. Kyburz sagt dazu: «Der Orientierungslauf ist nicht die zuschauerfreundlichste Sportart. Aber bei den Sprintrennen entsteht so etwas wie eine Event-Atmosphäre.» Einem grossen OL-Fest im Dreiländereck steht also nichts mehr im Wege.

